Juventus tutti i nomi per l’attacco | Mateta Beto Zirkzee e Kolo Muani

La Juventus sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo, tra cui Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani. Dopo il mancato trasferimento di En-Nesyri, il club esplora alternative per rafforzare la rosa, considerando giocatori di diverse caratteristiche e provenienze. Questa fase di mercato richiede attenzione e valutazioni accurate per individuare la soluzione più adatta alle esigenze della squadra.

I nomi alternativi a En-Nesyri per la Juventus Dopo il mancato arrivo di En-Nesyri, la Juventus guarda i nomi alternativi per l'attaccp: Mateta, Beto, Zirkzee e Kolo Muani Mateta Dopo aver visto sfumare il trasferimento a Torino del marocchino, la Juventus ha cominciato a guardarsi attorno. Mateta resta disponibile, ma

