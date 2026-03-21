Juventus Arthur chiama Spalletti A centrocampo posso aiutare

Arthur Melo, centrocampista del Gremio, ha dichiarato di poter contribuire a centrocampo e ha fatto riferimento a un possibile trasferimento. La Juventus sta valutando l’ingaggio di un nuovo giocatore per rinforzare la mediana e il nome di Arthur è stato menzionato come candidato. Le sue parole sono state rilasciate a La Gazzetta dello Sport.