Juventus Arthur chiama Spalletti A centrocampo posso aiutare
Arthur Melo, centrocampista del Gremio, ha dichiarato di poter contribuire a centrocampo e ha fatto riferimento a un possibile trasferimento. La Juventus sta valutando l’ingaggio di un nuovo giocatore per rinforzare la mediana e il nome di Arthur è stato menzionato come candidato. Le sue parole sono state rilasciate a La Gazzetta dello Sport.
La Juventus cerca un centrocampista per rinforzare la mediana e Arthur Melo, dal Gremio, si propone. Le sue parole a La Gazzetta dello Sport. “Con Spalletti a centrocampo farei molto bene” “A Luciano piace avere un centrocampista organizzatore, un fulcro della squadra, e a me quel ruolo piace. Pizarro e L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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