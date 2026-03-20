Arthur ha contattato la Juventus, dicendo di poter adattarsi a un ruolo da centrocampista organizzatore con l’allenatore Spalletti. Ha anche spiegato che a Torino le cose non sono andate come sperava, senza fornire dettagli specifici. La sua comunicazione si inserisce nelle voci di un possibile trasferimento, ma non ci sono ancora ufficializzazioni.

Arthur chiama la Juventus, indicando di potersi adattare ad un possibile futuro sotto la guida di Spalletti. Vediamo che cosa ha detto. Arthur ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le parole del centrocampista brasiliano. CONTINASSA JUVE LIVE RITORNO ALLA JUVE – «A Luciano piace avere un centrocampista organizzatore, un fulcro della squadra, e a me quel ruolo piace. Pizarro e Lobotka si sono esaltati con Spalletti giocando un calcio basato su possesso palla e intelligenza tattica. Non è assurdo pensare che potrei adattarmi bene. Vedremo» GREMIO – «Tornare al Gremio, casa mia, è stato incredibile. Mi sento nuovamente integrato nel club e sto giocando con grande fiducia, peccato soltanto per il recente infortunio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Arthur chiama la Juve: «A Spalletti piace avere un centrocampista organizzatore, potrei adattarmi. A Torino le cose non sono andate bene perché…»

Articoli correlati

Arthur riavvolge il nastro: «Alla Juve non è andata come mi sarei aspettato ma con Spalletti potrei adattarmi bene. Yildiz pazzesco, se Neymar mi chiedesse di andare in Serie A…»Retegui torna in Serie A? Può (e vuole) già lasciare l’Arabia Saudita: contatti avviati con una big italiana.

Calciomercato Juve, la Roma accelera per il centrocampista che piace anche a Spalletti: Gasperini disposto a scambiarlo con… Le ultimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

SPALLETTI alla JUVE: le parole a Napoli del 2023 e un discorso di CONTE del 2013

Approfondimenti e contenuti su Arthur chiama

Arthur: Io amico di Messi e CR7, Vidal il più pazzo. Spalletti? Potrei essere il suo nuovo LobotkaIl regista brasiliano della Juve è in prestito al Gremio Ora voglio i Mondiali, voglio convincere Ancelotti. A Neymar consiglierei la Juventus ... msn.com

Arthur, centrocampista della Juve, svela : «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus»Arthur, centrocampista della Juve, svela : «Il mio desiderio è restare al Grêmio ma ho un contratto con la Juventus» Il futuro del centrocampista brasiliano resta uno dei temi più discussi tra Torino ... calcionews24.com