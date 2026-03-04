Pjanic rivela | Spalletti ha valorizzato tutti i bomber ho fiducia anche in David A centrocampo se non posso permettermi Tonali prenderei lui 

Miralem Pjanic ha commentato la situazione della Juventus, sottolineando come l’allenatore abbia dato spazio a tutti i bomber della squadra e manifestando fiducia anche in un giovane attaccante. Ha poi parlato del centrocampo, affermando che, se non fosse possibile acquisire un certo giocatore, prenderebbe un altro. Le sue parole offrono uno sguardo diretto sulle scelte e le prospettive future del club.

Miralem Pjanic ha parlato di Juve, Spalletti e di bomber per il futuro bianconero, con un occhio anche al centrocampo. Vediamo cos’ha detto. Miralem Pjanic ha concesso una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport. Di seguito le sue parole. CONTINASSA JUVE LIVE LE LINGUE – «Ne parlo sette: francese, bosniaco, italiano, spagnolo, inglese, tedesco e lussemburghese. Penso nelle prime due e a volte anche un po’ in romano. Sto imparando il mestiere dell’agente, collaboro con il mio procuratore Fali Ramadani. Metto insieme l’esperienza e le conoscenze calcistiche alle tante lingue che parlo» SULLA GUERRA IN MEDIO ORIENTE – «Abito vicino al centro: a volte si avverte qualcosa di strano nell’aria, si sente il rumore dei missili iraniani intercettati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

