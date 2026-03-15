SERIE B Juve Stabia-Carrarese 1-1 Torregrossa nel finale riprende le Vespe

Nel match di Serie B tra Juve Stabia e Carrarese, il risultato finale è stato di 1-1. Torregrossa ha segnato nel finale per pareggiare i conti, permettendo alla Carrarese di ottenere un punto. La Juve Stabia, invece, non è riuscita a conquistare i tre punti e si mantiene al settimo posto in classifica. La partita si è svolta nel tempo regolamentare, senza ulteriori episodi.

Tempo di lettura: 2 minuti Un punto (1-1) che muove la classifica ma non regala alla Juve Stabia la spinta che cercava per consolidare la zona play off con le Vespe sempre al settimo posto. Contro la Carrarese al Menti la squadra di Abate va subito vicina al vantaggio con Ricciardi che mette paura a Bleve così come al 9’ con un tentativo di Mosti. Al 20’ rigore per i padroni di casa, poi tolto attraverso la revisione al Var. Ma la spinta della Juve Stabia è costante ed al 33’ è Mosti a portare in vantaggio i gialloblù dopo una deviazione incerta di Calabrese. Nella ripresa parte meglio la Carrarese con l’iniziativa di Hasa che crea scompiglio nella difesa della Juve Stabia mentre al 55’ la conclusione di Zuelli viene respinta in angolo da Confente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - SERIE B/ Juve Stabia-Carrarese 1-1, Torregrossa nel finale riprende le Vespe Articoli correlati Juve Stabia-Carrarese 1-1: un rigore di Torregrossa firma il pari in rimonta a CastellammareCastellammare di Stabia (Napoli), 14 marzo 2026 – Punto d’oro per la Carrarese al “Romeo Menti” dove gli azzurri hanno pareggiato un rimonta un match... Juve Stabia vs Carrarese, trentunesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati a SERIE B Juve Stabia Carrarese 1 1... Temi più discussi: Torregrossa gela Castellammare; Juve Stabia - Carrarese (1-1) Serie B 2025; Carrarese, va bene così: con la Juve Stabia è un passo d’oro – E ora testa al super match al Dei Marmi; Serie B. La Carrarese strappa un punto importantissimo sul terreno della Juve Stabia. Video Juve Stabia Carrarese (1-1) | Gol e highlights: Torregrossa replica a Mosti! (Serie B, 14 marzo 2026)Video Juve Stabia Carrarese (risultato finale 1-1) gol e highlights della partita valevole per il trentesimo turno del campionato di Serie B stagione 2025/2026. ilsussidiario.net FISCHIO D'INIZIO! È iniziata JUVE STABIA-CARRARESE!15:02Serie B 2025/2026, 30a giornata. Cronaca minuto per minuto di Juve Stabia-Carrarese: azioni principali, statistiche e marcatori del match. sport.virgilio.it Juve Stabia, grinta a metà, vittoria mancata: è solo 1-1 - Un ottimo primo tempo non basta: la Carrarese rimonta e il Menti chiede ‘gente che lotta’. facebook JUVE STABIA 1X1 CARRARESE (33' Nicola Mosti; 77' Ernesto Torregrossa). BARI 4X1 REGGIANA (10' Federico Artioli, 15' e 48' Emanuele Rao, 57' Gabriele Moncini; 89' Mateus Lusuardi). x.com