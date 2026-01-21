Juve Benfica i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Le squadre di Juve e Benfica sono arrivate all'Allianz Stadium in vista della partita. I pullman delle due formazioni sono stati fotografati e filmati durante il loro arrivo, segnando l’inizio della giornata pre-partita. Questa fase rappresenta l’attesa prima dell’incontro, con le due squadre che si preparano a scendere in campo. Di seguito, immagini e video dell’arrivo delle squadre all’impianto bianconero.

Juve Benfica, le due squadre hanno raggiunto l’impianto bianconero: prima l’arrivo dei lusitani, poi l’accoglienza per i padroni di casa. (Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – L’atmosfera a Torino si è fatta elettrica già diverse ore prima del fischio d’inizio della sfida tra Juventus e Benfica, gara valevole per la settima giornata della fase campionato di Champions League. Lo  Stadium, già annunciato sold out da giorni, è il cuore pulsante di una serata che potrebbe sancire il pass ufficiale per i playoff della squadra di  Luciano Spalletti. Il #Benfica è arrivato all’Allianz Stadium??? #JuveSLB? @BaridonMarco pic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

