Juve Lecce i pullman delle due squadre sono arrivati all’Allianz Stadium | FOTO e VIDEO del pre-partita

Le squadre di Juventus e Lecce sono arrivate all’Allianz Stadium in vista della partita odierna. Di seguito, foto e video dell’arrivo dei rispettivi pullman e delle prime immagini del pre-partita. Un momento di attesa prima dell’inizio del match, con le due compagini pronte a scendere in campo.

Juve Lecce, le due squadre hanno raggiunto l'impianto bianconero: prima l'arrivo dei giallorossi, poi l'accoglienza per i padroni di casa. (Marco Baridon inviato all'Allianz Stadium) – Il nuovo anno della Juventus si è aperto sotto il segno del calore e dell'entusiasmo. Nel pomeriggio di oggi, sabato 3 gennaio 2026, l'atmosfera attorno all'Allianz Stadium si è fatta incandescente ben prima del fischio d'inizio della sfida contro il Lecce, in programma alle ore 18:00. Centinaia di sostenitori bianconeri si sono radunati lungo il perimetro dello stadio per riservare un'accoglienza trionfale al pullman della squadra, sottolineando l'importanza di iniziare il nuovo anno con il piede giusto.

