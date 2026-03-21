Juve Sassuolo a rischio? Cosa succede dopo i casi di pertosse riscontrati nella giornata di ieri | le ultimissime

Nella giornata di ieri sono stati riscontrati casi di pertosse tra i giocatori del Sassuolo, creando preoccupazione in vista della partita contro la Juventus. Nonostante il focolaio improvviso, l’incontro si svolgerà come previsto, senza rinvii o modifiche al calendario. La partita tra Juventus e Sassuolo si svolgerà regolarmente, anche se la presenza dei casi ha generato attenzione tra tifosi e media.

Juve Sassuolo, un focolaio improvviso colpisce i neroverdi a poche ore dal match ma la gara si giocherà regolarmente senza rinvii. La Juventus ha affrontato una vigilia di campionato insolita e ricca di tensioni. Secondo quanto riportato sulla Gazzetta dello Sport, un focolaio di pertosse ha agitato le ore di preparazione del Sassuolo. Le informazioni mediche parlano chiaro: è stato accertato un caso di positività nel gruppo, mentre altri 5 tesserati sono risultati negativi ma presentano una sintomatologia perfettamente compatibile. Una situazione di grande emergenza per gli avversari, che rischia di alterare gli equilibri della sfida di stasera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo a rischio? Cosa succede dopo i casi di pertosse riscontrati nella giornata di ieri: le ultimissime Articoli correlati Sassuolo: 6 casi di pertosse, sfida Juve confermataUn caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile hanno colpito il gruppo squadra del Sassuolo. Juve Sassuolo, scoppia l’allarme pertosse tra i neroverdi: un positivo e cinque con sintomi. Partita in bilico? Le ultimissimeCalciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Tutto quello che riguarda Juve Sassuolo Temi più discussi: Juventus-Sassuolo a rischio rinvio? Scoppia 'caso pertosse' tra neroverdi, cosa succede; Sassuolo, pertosse tra i giocatori e squadra decimata per la Juve: Informata la Lega Serie A; Sassuolo, casi di pertosse in squadra alla vigilia della Juve. Grosso: Settimana complicata; Juventus-Sassuolo rinviata per i casi di pertosse? Informata la Lega Serie A, cosa succede e la decisione finale sulla partita. Sassuolo decimato contro la Juve ma la gara non è a rischio, La Stampa: Allarme pertosseAllarme pertosse scrive La Stampa in edicola quest'oggi in vista di Juventus-Sassuolo. Sassuolo decimato allo Stadium: un caso e cinque. tuttomercatoweb.com Sassuolo, 1 caso di pertosse 5 sintomatici nel gruppo squadra. Gara con la Juve non a rischioSei casi di pertosse all'interno del gruppo squadra del Sassuolo. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il club neroverde ha comunicato. tuttomercatoweb.com #JuveSassuolo a rischio Cosa succede dopo i casi di pertosse facebook Juventus to beat Sassuolo. @Roobet Massive game for Juventus in the race for a Champions League spot next season. Forza Juve! x.com