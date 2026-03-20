Almeno un giocatore del Sassuolo è stato colpito da pertosse, mentre altri cinque presentano sintomi compatibili con la malattia. La squadra continua a prepararsi per la partita contro la Juventus, che si svolgerà come programmato. La situazione sanitaria del gruppo è sotto osservazione, senza che siano stati adottati provvedimenti specifici al momento.

Un caso di pertosse e cinque casi con sintomatologia compatibile hanno colpito il gruppo squadra del Sassuolo. La partita contro la Juventus, in programma per domani alle 20.45 su Calcio e Uno, resta confermata nonostante l’emergenza sanitaria interna. Lo staff medico ha isolato i soggetti sintomatici e sottoposto gli asintomatici a profilassi immediata. La Lega Serie A è stata informata della situazione, ma nessuna misura di rinvio è stata attivata al momento. La dinamica sanitaria nel ritiro neroverde. L’infezione causata dal batterio Bordetella pertussis si manifesta inizialmente come un comune raffreddore, per poi evolvere in tosse persistente e affaticamento estremo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sassuolo: 6 casi di pertosse, sfida Juve confermata

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