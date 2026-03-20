Juve Sassuolo scoppia l’allarme pertosse tra i neroverdi | un positivo e cinque con sintomi Partita in bilico? Le ultimissime

Durante la partita tra Juventus e Sassuolo si è verificato un caso di pertosse nel gruppo squadra neroverde, con un giocatore risultato positivo e altri cinque manifestanti sintomi. La presenza di questa malattia ha generato preoccupazione tra i membri del team e ha portato a controlli e monitoraggi sanitari. La partita rimane in bilico, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali sulle decisioni da adottare.

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