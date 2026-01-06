Telecronaca Sassuolo Juve | chi commenta la sfida di questa sera in programma tra neroverdi e bianconeri al Mapei Stadium

La telecronaca di Sassuolo-Juventus offre una copertura accurata della partita in programma questa sera al Mapei Stadium. La diretta sarà commentata dagli esperti Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini, che analizzeranno le fasi salienti e le dinamiche della sfida tra i neroverdi e i bianconeri di Luciano Spalletti. Un appuntamento dedicato agli appassionati che desiderano seguire il match con commento professionale e approfondimenti.

Telecronaca Sassuolo Juve, la diretta della gara tra i neroverdi e i bianconeri di Luciano Spalletti affidata a Ricky Buscaglia ed Emanuele Giaccherini. La Juve si prepara a scendere in campo nella suggestiva cornice del Mapei Stadium per una sfida che promette spettacolo ed emozioni. Come appreso da DAZN, la produzione televisiva ha ufficializzato la squadra che racconterà il match valevole per il campionato di Serie A. La telecronaca di Sassuolo Juve sarà affidata alla voce di Ricky Buscaglia, telecronista esperto, che sarà affiancato nel commento tecnico da Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Vecchia Signora.

