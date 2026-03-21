Juve Sassuolo 1-0 LIVE | inizia la ripresa allo Stadium!

La partita tra Juventus e Sassuolo è ripresa allo Stadium dopo l’intervallo. La sfida è valida per la trentesima giornata di Serie A 202526 e ha visto i giocatori tornare in campo per la seconda frazione. La cronaca in tempo reale, il tabellino e le azioni principali sono disponibili mentre il risultato si mantiene sullo 0-0.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-0: sintesi e moviola. Inizia la ripresa! Fine primo tempo 46? RIPARTENZA SASSUOLO! – Ci prova il Sassuolo in ripartenza con il solito Berardi ma Kalulu dice no in chiusura. Poco prima Conceicao e Yildiz per poco non trovano il raddoppio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-0 LIVE: inizia la ripresa allo Stadium! Articoli correlati Juve Pisa 0-0 LIVE: inizia la ripresa allo Stadium! Dentro Boga e Kelly per David e GattiCalciomercato Juventus, confessione: «È il giocatore ideale per Spalletti, lui invece sarebbe un colpo!». Sassuolo Juve Primavera 1-1 LIVE: inizia la ripresaRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Live SASSUOLO-JUVENTUS - SERIE A Contenuti utili per approfondire Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Sassuolo; Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Serie A: Juventus-Sassuolo in campo sabato alle 20.45 DIRETTA; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram... Juventus-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di YildizLa diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it LIVE Juventus-Sassuolo 1-0 primo tempo: Yildiz sblocca il matchUn caloroso saluto a tutti i tifosi del Sassuolo per seguire con noi live Juventus-Sassuolo, partita valida per la giornata numero 30 della Serie A 2025-2026, in programma sabato 21 marzo 2026 alle or ... canalesassuolo.it Buona #Juve contro il #Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45' con Yildiz x.com Pagelle Juve Sassuolo TOP E FLOP dopo il primo tempo facebook