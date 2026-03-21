Juve Sassuolo 0-0 LIVE | subito Locatelli pericoloso di testa Muric dice no!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, terminata 0-0, subito all'inizio il centrocampista della Juventus ha colpito di testa, con Muric che ha parato. La gara, valida per la trentaquattresima giornata di Serie A, ha visto le due squadre affrontarsi senza reti, con diverse occasioni da entrambe le parti. La cronaca della partita è aggiornata in tempo reale, con moviola e tabellino disponibili per approfondire gli episodi principali.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 0-0: sintesi e moviola. 3? LOCATELLI SFIORA IL GOL! – Occasionissima per la Juventus con il colpo di testa di Locatelli lasciato libero in area di rigore: Muric dice no! 2? CONCEICAO CREA! – Subito un’occasione pericolosa per la Juventus grazie alla serpentina di Conceicao: flipper in area di rigore e palla in angolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 0-0 LIVE: subito Locatelli pericoloso di testa, Muric dice no! Articoli correlati Sassuolo Juve 0-1 LIVE: pericolosissimo tiro di Yildiz! Respinge ancora Muricdi Andrea BargioneSassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26 La... Leggi anche: Sassuolo Juve 0-1 LIVE: conclusione verso la porta di David, blocca Muric! LIVE Sassuolo - Juventus: Cronaca in Diretta! Emozioni Minuto per Minuto Aggiornamenti e contenuti dedicati a Juve Sassuolo Temi più discussi: Serie A | I precedenti di Juventus-Sassuolo; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Juventus-Sassuolo: probabili formazioni e statistiche; Tabellino partita Sassuolo vs Juventus. Juventus-Sassuolo, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVELa Juventus ha vinto le ultime due gare di campionato senza subire gol (4-0 contro il Pisa e 1-0 contro l'Udinese) e potrebbe infilare tre successi consecutivi con annesso 'clean sheet' per la prima v ... sport.sky.it DIRETTA JUVENTUS SASSUOLO (RISULTATO 0-0): LE FORMAZIONI UFFICIALI!Presentazione della diretta Juventus Sassuolo, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Highlights Gol Juve Sassuolo Le immagini del match facebook #Juve- #Sassuolo diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com