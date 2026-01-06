Sassuolo Juve 0-1 LIVE | pericolosissimo tiro di Yildiz! Respinge ancora Muric

Segui in tempo reale l'incontro tra Sassuolo e Juventus, valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. Forniremo aggiornamenti sulla partita, inclusi sintesi, moviola, tabellino e risultato, con particolare attenzione alle azioni più significative, come il pericoloso tiro di Yildiz respinto da Muric. Un'analisi obiettiva e dettagliata per rimanere informati sull'andamento della partita.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-1: sintesi e moviola. 3? di recupero! 41? ANCORA YILDIZ PERICOLOSO! – Altro pericolosissimo tiro di Yildiz! Respinge ancora Muric, che tiene in vita letteralmente il Sasuolo. 38? CAMBIO SASSUOLO – Esce Thorstvedt, entra Fadera. 34? TIRO LOCATELLI! – I bianconeri stringono i neroverdi nella loro area di rigore: Yildiz cerca Cambiaso, poi cross in area per Locatelli ma perde equilibrio e il pallone termina alto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sassuolo Juve 0-1 LIVE: pericolosissimo tiro di Yildiz! Respinge ancora Muric Leggi anche: Sassuolo Juve 0-1 LIVE: gran recupero palla di David, poi tiro di Yildiz! Respinge ancora Muric Leggi anche: Sassuolo Juve 0-0 LIVE: ancora Yildiz pericoloso, palla fuori misura La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Emozioni Neroverdi | Sassuolo-Juve: 1-0 con la perla di Sansone su punizione; Serie A | Sassuolo-Juventus, le statistiche del match; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Sassuolo-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni. LIVE Sassuolo-Juventus 0-1 Serie A 2025/2026: Occasione Juventus con Yildiz - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it

Sassuolo-Juventus 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: bianconeri in vantaggio con un autogol - Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Sassuolo-Juventus, il risultato LIVE - 0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ... sport.sky.it

Arrivate le ufficiali per il match delle 20.45 tra Sassuolo e Juventus! La scelte dei tecnici - facebook.com facebook

Sassuolo-Juventus, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.