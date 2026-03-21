Juve Sassuolo 1-1 LIVE | Milik vicinissimo al gol!

Nella partita tra Juventus e Sassuolo, terminata con un pareggio 1-1, Milik si è avvicinato al gol più volte nel corso del match. La gara, valida per la 30ª giornata di Serie A 202526, ha visto entrambe le squadre impegnate in azioni offensive e difensive, con diverse occasioni create da entrambe le parti. La cronaca ha registrato anche interventi della moviola e aggiornamenti sul tabellino.

di Andrea Bargione Juve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 202526. Questa sera allo Stadium va in scena la sfida tra Juventus e Sassuolo. Una partita che vale molto di più dei tre punti in palio per i bianconeri di Spalletti, a caccia della qualificazione alla prossima Champions. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Sassuolo 1-1: sintesi e moviola. Fine partita 94? AMMONITO LIPANI – Cartellino giallo ai danni di Lipani, fallo su Zhegrova. 6? di recupero 90? CAMBIO SASSUOLO – Fuori Berardi, dentro Doig. 89? MILIK VICINO AL GOL! – Occasionissima per la Juventus con Milik: palla in area di rigore per l’attaccante polacco che di testa impegna Muric. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Sassuolo 1-1 LIVE: Milik vicinissimo al gol! Articoli correlati Juve Sassuolo 1-0 LIVE: Kalulu vicinissimo al gol! Grande giocata di Conceicaodi Andrea BargioneJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26... Parma Juve 0-0 LIVE: Conceicao vicinissimo al gol!di Andrea BargioneParma Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 23ª giornata di Serie A 2025/26 La Juve... Altri aggiornamenti su Juve Sassuolo Temi più discussi: Pronostico Juventus-Sassuolo quote 30ª giornata Serie A; Verso Juve-Sassuolo: Vlahovic sarà convocato e Thuram...; Juve-Sassuolo: formazioni ufficiali, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Serie A: focolaio di pertosse, il Sassuolo decimato contro la Juve. LIVE Juventus-Sassuolo 1-1: Muric salva i neroverdi dal possibile nuovo vantaggio juventino3? – Primo squillo bianconero, schema da calcio d’angolo con la sfera che arriva su Locatelli tutto solo che colpisce di testa, Muric devia mandando nuovamente al tiro dalla bandierina 1? – INIZIA LA ... canalesassuolo.it Juventus-Sassuolo 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol di Yildiz e pari di PinamontiLa diretta live di Juventus-Sassuolo di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Inizio di ripresa da incubo per la #Juventus: Andrea #Pinamonti anticipa #Bremer e riporta il #Sassuolo in parità. #Juventusnews24 facebook Buona #Juve contro il #Sassuolo: bianconeri avanti 1-0 al 45' con Yildiz x.com