Juve Cremonese 2-0 LIVE | rigore per gli ospiti fallo di Locatelli in area

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Cremonese, valida per la 20ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si sta svolgendo con un risultato di 2-0 a favore dei bianconeri, con un rigore assegnato agli ospiti per un fallo di Locatelli in area. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e aggiornamenti sullo sviluppo del match.

di Andrea Bargione Juve Cremonese LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di risultati utili consecutivi per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 3-0 sul campo del Sassuolo – che ospitano la Cremonese allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Cremonese 2-0: sintesi e moviola. 23? OCCASIONE JUVE – Bianconeri ancora pericolosi da corner: McKennie devia in area di rigore, poi palla recuperata dalla difesa ospite. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Cremonese 2-0 LIVE: rigore per gli ospiti, fallo di Locatelli in area Leggi anche: Lazio Juve 1-0 LIVE: proteste dei bianconeri! Fallo in area di rigore su Conceicao Leggi anche: Juve Udinese Coppa Italia 2-0 LIVE: raddoppia su rigore Locatelli! Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Juventus-Cremonese: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Cremonese chiude la 20ª giornata; Pronostico Juventus-Cremonese quote 20ª giornata Serie A; Serie A, Juventus-Cremonese: probabili formazioni e dove vederla in tv. I pullman di Juve e Cremonese sono allo Stadium FOTO e VIDEO del pre partita #JuveCremonese x.com #Spalletti ha diramato l'elenco dei convocati per #JuveCremonese. Nessuna particolare sorpresa. Presente #Kelly che ha smaltito il problema fisico. Ancora ai box #Conceicao. La notizia completa al primo commento - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.