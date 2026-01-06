Segui con attenzione la cronaca di Sassuolo-Juve, match valido per la 19ª giornata di Serie A 2025/26. In questa partita, la Juve si porta in vantaggio con un gol di David, mentre Muric si distingue con un intervento decisivo su un tentativo di conclusione. Di seguito, troverai una sintesi dettagliata, i momenti salienti e le statistiche aggiornate dell'incontro.

di Andrea Bargione Sassuolo Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di Serie A 202526. La Juve vuole rialzarsi subito dopo il deludente pareggio contro il Lecce e tornare alla vittoria nella delicata trasferta odierna contro il Sassuolo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Sassuolo Juve 0-1: sintesi e moviola. 23? TIRO DAVID – L’attaccante canadese prova il tiro in porta da posizione difficile, recupera facilmente Muric. 20? ANCORA JUVE! – Costruisce bene in verticale la Juve: Locatelli cerca Miretti che appoggia di testa in mezzo per David, chiude in anticipo Muric. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sassuolo Juve 0-1 LIVE: conclusione verso la porta di David, blocca Muric!

Leggi anche: Sassuolo Roma LIVE 0-1: Dybala! La sblocca la Roma. Dopo la conclusione di Cristante parata da Muric, il tap-in di destro della Joya

Leggi anche: Pisa Juve 0-0 LIVE: Koopmeiners vola verso la porta, palla fuori di poco! Ma c’è deviazione, è corner!

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Emozioni Neroverdi | Sassuolo-Juve: 1-0 con la perla di Sansone su punizione; Serie A | I precedenti di Sassuolo-Juventus; Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Sassuolo-Juventus: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 al 16': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi - 1): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Iannoni, Laurientè; Pinamonti. msn.com