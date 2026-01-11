Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE | è cominciata la seconda frazione al Viola Park!

Segui in tempo reale la seconda frazione del match tra Fiorentina e Juventus Primavera, iniziato al Viola Park. La partita, valida per la 19ª giornata del campionato 2025/26, offre aggiornamenti su risultato, moviola, tabellino e cronaca. Restate con noi per tutte le novità su questa sfida tra le due formazioni giovanili.

Fiorentina Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 19ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera affrontato la Fiorentina in trasferta nella 19ª giornata di campionato. Bianconeri reduci dal successo in Coppa Italia col Frosinone ma dal pareggio in campionato col Parma. Fiorentina Juve Primavera 2-0: sintesi e moviola. FINE PRIMO TEMPO – Si conclude senza recupero questa prima frazione 44? Raddoppia la viola – Van Aarle devia involontariamente nella propria porta il traversone di Mazzeo, Fiorentina avanti di due 40? Ammonito Atzeni – Primo cartellino giallo del match all’indirizzo del viola 37? Tiro Tiozzo – Bella girata fuori di poco, Juve ora più pericolosa 34? Occasionissima Juve – Bel cross di Tiozzo per Pugno che però non trova la deviazione vincente sotto porta 28? Juve in balia dell’avversario – Non riesce a reagire la squadra di Padoin, che dopo il gol si è un po’ spenta lasciando l’iniziativa alla Fiorentina 20? Tiro Braschi – Ancora pericolosa la Fiorentina con il suo numero nove, palla sul fondo 15? Gol della Fiorentina – Sugli sviluppi di calcio d’angolo Sadotti porta avanti i suoi con un diagonale preciso da dentro l’area di rigore 14? Conclusioe Balbo – Il tiro del numero 14 viene deviato: calcio d’angolo per la Fiorentina 9? Verde provvidenziale – Gran chiusura difensiva su Braschi, si salva la Juventus 6? Tiro Tiozzo – Bell’azione da parte della Juve con Tiozzo che conclude in maniera però scordinata verso la porta difesa da Leonardelli 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida al Viola Park! Migliore in campo Juve Primavera: Pugno PAGELLE. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Fiorentina Juve Primavera 2-0 LIVE: è cominciata la seconda frazione al Viola Park!

