Juve Inter Primavera 1-0 LIVE | si riparte con la seconda frazione

Segui in tempo reale la ripresa della partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. Qui troverai aggiornamenti sulla cronaca, il risultato, la sintesi e la moviola del match, con focus su tutte le azioni salienti. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere l’andamento della sfida in modo chiaro e dettagliato, senza commenti superflui.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell'ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l'Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 1-0: sintesi e moviola. 50? Buon inizio di secondo tempo per i bianconeri, tutt'altra gara dopo lo squillo di Pugno 46? Rizzo subito a terra dopo uno scontro con Mancuso, dolorante al ginocchio il difensore bianconero INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 45? PUGNO LA SBLOCCA- Leone scarica su Tiozzo, Pugno sbuca sul secondo palo e piazza in rete dopo un primo tempo faticosissimo 42? TRAVERSA DI MOSCONI- Venturini mette al centro e trova solo Mosconi, l'incornata si stampa però sulla traversa e viaggia sulla linea.

