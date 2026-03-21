Juve Milan Primavera 1-0 LIVE | Bellino insacca dopo un’azione prepotente di Leone

Nella 31ª giornata di Primavera 1 202526, Juventus e Milan si sono affrontate in un match che si è concluso con un gol decisivo di Bellino, che ha segnato al termine di un’azione intensa orchestrata da Leone. La partita è stata segnata da momenti di pressione da entrambe le squadre, con occasioni create e interventi importanti tra i pali. La cronaca completa del match è disponibile con dettagli sugli sviluppi e le azioni salienti.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 1-0: sintesi e moviola. 29? GOL DELLA JUVE- Leone scappa via sulla destra e mette al centro, Bouyer devia ma Bellino perfettamente inseritosi insacca in scivolata 26? Bellino in slalom- Ottima azione personale del fantasista bianconero che protegge alla grande e poi parte in dribbling ma viene fermato con un fallo 23? OCACASIONE MILAN- Mancioppi riceve e calcia senza pensarci su, il suo tiro insidioso sfiora il palo alla destra di Huli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 1-0 LIVE: Bellino insacca dopo un’azione prepotente di Leone Articoli correlati Juve Milan Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Bellino dal primo minuto, Durmisi confermato davanti. Due 2009 in panchinadi Fabio ZaccariaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1... Juve Parma Primavera LIVE: confermato Durmisi in attacco, Bellino-Merola in supporto. Le scelte di PadoinCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Altri aggiornamenti su Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Il Sassuolo vola in vetta: neroverdi prime dopo il 4-0 al Cesena e il rinvio di Juve-Milan. Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingIl percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera ... msn.com DIRETTA | Juventus Milan Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Segui con noi Juventus-Milan Primavera in diretta x.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook