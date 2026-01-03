Segui in tempo reale la partita Juve Parma Primavera, valida per la 18ª giornata del campionato 2025/26. Confermato Durmisi in attacco, con Bellino e Merola a supporto, secondo le scelte di Padoin. Di seguito, sintesi, cronaca, moviola e risultato aggiornato dell'incontro.

di Marco Baridon Juve Parma Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera inaugura il suo 2026 ospitando il Parma a Vinovo. Bianconeri che vogliono dare continuità al bel successo ottenuto nell’ultimo turno contro l’Atalanta. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Parma Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 11.00 Migliore in campo Juve Primavera. Al termine del match Juve Parma Primavera 0-0: risultato e tabellino. Juve Primavera (3-4-2-1): Huli; Verde, Van Aarle, Bassino; Leone, Keutgen, Vallana, Grelaud; Merola, Bellino; Durmisi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Parma Primavera LIVE: confermato Durmisi in attacco, Bellino-Merola in supporto. Le scelte di Padoin

