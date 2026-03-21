Juve Milan Primavera LIVE | le scelte di Padoin Bellino dal primo minuto Durmisi confermato davanti Due 2009 in panchina

Da juventusnews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Juventus e Milan Primavera, Padoin ha deciso le formazioni schierando Bellino dal primo minuto e confermando Durmisi come punta. In panchina sono presenti due giocatori nati nel 2009. La gara, valida per la 31ª giornata di Primavera 1 202526, si è svolta con queste scelte e si è conclusa con un risultato ancora da definire.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juve Primavera: in attesa delle formazioni ufficiali Milan: in attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: Arbitro: ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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