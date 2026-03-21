Juve Milan Primavera LIVE | le scelte di Padoin Bellino dal primo minuto Durmisi confermato davanti Due 2009 in panchina

Nella partita tra Juventus e Milan Primavera, Padoin ha deciso le formazioni schierando Bellino dal primo minuto e confermando Durmisi come punta. In panchina sono presenti due giocatori nati nel 2009. La gara, valida per la 31ª giornata di Primavera 1 202526, si è svolta con queste scelte e si è conclusa con un risultato ancora da definire.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 13:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juve Primavera: in attesa delle formazioni ufficiali Milan: in attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: Arbitro: ULTIMISSIME JUVE LIVE: TUTTE LE NOTIZIE . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera LIVE: le scelte di Padoin. Bellino dal primo minuto, Durmisi confermato davanti. Due 2009 in panchina Articoli correlati Juve Parma Primavera LIVE: confermato Durmisi in attacco, Bellino-Merola in supporto. Le scelte di PadoinCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Sassuolo Juve Primavera LIVE: c’è Durmisi in attacco torna Elimoghale in panchina. Le scelte ufficiali di PadoinRinnovo Locatelli, la Juventus è al lavoro per trovare l’accordo con il suo capitano. Una raccolta di contenuti su Juve Milan Primavera Temi più discussi: U20 | Dove vedere Juventus-Milan; Tabellino partita Juventus Women U19 vs Milan Women U19; Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera; Women’s Cup: vince la Juve, Rappresentativa a testa alta. Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaJuve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 2025/26 La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playo ... juventusnews24.com Diretta Juventus Milan | Streaming: rossoneri entrati nella lotta salvezza (Primavera, 21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Primavera 1, Juventus-Milan: dove vederla in TV e streaming facebook Primavera 1, Juventus-Milan: dove vederla in TV e streaming x.com