Juve Milan Primavera 0-0 LIVE | inizia la gara a Vinovo!

Alle 15:00 è iniziata la partita tra Juventus e Milan Primavera a Vinovo, valida per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La sfida si svolge senza reti al momento, con le due squadre che si fronteggiano sul campo in un match molto equilibrato. La cronaca in tempo reale include azioni, sostituzioni e decisioni arbitrali durante il primo tempo.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola. 1? Comincia la sfida! Migliore in campo Juve Primavera:. Juve Milan Primavera 0-0: risultato e tabellino. Reti: Juve Primavera: (3-4-2-1) Huli; Rizzo, Montero, Verde; Leone, Milia, Sylla, Grelaud; Tiozzo, Bellino; Durmisi A disp. Bruno, Nava, Ivan Lopez, Ceppi, Borasio, Bracco, De Brul, Gielen, Santa Maria, Brancato All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 0-0 LIVE: inizia la gara a Vinovo! Articoli correlati Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: inizia la gara a Vinovo!Tonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Juventus Carrarese Under 15 0-0 LIVE: inizia la gara a Vinovo!di Fabio ZaccariaJuventus Carrarese Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la ventunesima giornata di... Una raccolta di contenuti su Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; U20 | Lazio-Juventus | La partita; Viareggio Women's Cup: finale combattuta, la Juventus passa ma le U20 escono a testa alta. Diretta Juventus Milan | Streaming: rossoneri entrati nella lotta salvezza (Primavera, 21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingIl percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera ... msn.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook #Primavera1, le #formazioni ufficiali di #JuventusMilan: #Renna con #Borsani e #Domnitei davanti - #JuveMilan @acmilanyouth #ACMilanPrimavera #MilanPrimavera #MilanYouth x.com