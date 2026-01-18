Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE | inizia la gara a Vinovo!

Segui in tempo reale la sfida tra Juventus e Parma Under 17, valida per la quindicesima giornata del campionato 202526. La partita, disputata a Vinovo, si è conclusa con un pareggio a zero, offrendo momenti di equilibrio tra le due squadre. Qui trovi sintesi, moviola, tabellino e cronaca aggiornata del match, per rimanere informato sui risultati e gli sviluppi della partita.

di Fabio Zaccaria Juventus Parma Under 17: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di campionato 202526. (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Dopo la vittoria esterna, la prima del 2026, contro la Reggiana, la Juventus Under 17 torna in campo e ospita il Parma all’Ale & Ricky di Vinovo, nel match valido per la quindicesima giornata di campionato: segue LIVE il match. Juventus Parma Under 17: sintesi e moviola. 1? Inizia la partita Migliore in campo Juve:. Juventus Parma Under 17: risultato e tabellino. Reti: Juventus Under 17: Giaretta; Rigo, Osakue, Rocchetti, Del Fabro; Brancato, Marchisio, Banchio; Santa Maria, Corigliano, Paonessa All. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Parma Under 17 0-0 LIVE: inizia la gara a Vinovo! Leggi anche: Juventus Bologna Under 15 0-0 LIVE: inizia la partita a Vinovo! Juve Parma Primavera 0-0 LIVE: fischio d’inizio a Vinovo

Segui in tempo reale il match tra Juventus Primavera e Parma Primavera, valido per la 18ª giornata del campionato 202526. Di seguito, troverai la sintesi, i momenti salienti, la moviola e il risultato finale di questa sfida, iniziata alle ore 15:00 a Vinovo. Un confronto importante per entrambe le formazioni, che si affrontano con l'obiettivo di ottenere punti utili per la classifica. Match Day Juventus U17 vs Parma U17 15:00 CET Under 17 A-B GIR A Giornata 15 vinovo - Campo Sportivo Ale&Ricky

