Affare Giovane chiuso | operazione da 20 milioni complessivi

L’operazione Giovane, conclusa con un investimento complessivo di 20 milioni di euro, rappresenta un’importante fase per il Napoli. La società ha completato gli accordi necessari, segnando un passo significativo nel suo percorso di crescita. L’operazione si avvicina alla finalizzazione, confermando l’impegno del club nel rafforzare la propria struttura e le proprie strategie future.

Il Napoli ha accelerato fino al traguardo: l’operazione Giovane è ormai in fase conclusiva. A svelarne i passaggi decisivi è stato Fabrizio Romano, che ha ricostruito le ultime ore di una trattativa diventata rapidamente centrale nel mercato azzurro. La concorrenza non mancava, con la Lazio rimasta a lungo sullo sfondo, ma il lavoro costante del Napoli ha fatto la differenza.“C’era anche la Lazio in corsa, ma il Napoli chiamava, sondava, studiava quest’operazione, Giovanni, il brasiliano del Verona. Ieri si è entrati nel vivo con i contatti tra i club, oggi operazione chiusa.” Ora restano solo gli ultimi passaggi formali. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Napoli, salutano Lucca e Lang. Arriva Giovane: affare da 20 milioniNapoli annuncia l'acquisto di un nuovo giocatore, Giovane, proveniente dal Verona con un contratto fino al 2031, per un investimento di 20 milioni di euro.

Il Napoli si assicura Giovane per un totale di 20 milioni di euro: un affare da “vecchia” gestione De LaurentiisIl Napoli ha completato l’acquisto di Giovane dal Verona per 20 milioni di euro, consolidando il proprio reparto offensivo.

