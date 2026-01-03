Mercato Inter la sicurezza è l’acquisto del difensore centrale | affare da 15 milioni

Nel mercato dell’Inter, l’obiettivo principale è rafforzare la difesa con l’acquisto di un difensore centrale. La scelta sembra orientata verso un investimento di circa 15 milioni di euro, considerato un acquisto strategico per garantire solidità e affidabilità alla linea difensiva. Questa operazione rappresenta un passo importante per il club nella fase di rafforzamento della rosa, puntando a migliorare la compattezza della squadra.

Inter News 24 Mercato Inter, la sicurezza al momento è l’acquisto del difensore centrale. L’affare si chiuderà per 15 milioni di euro, un colpaccio. Il calciomercato invernale della Beneamata ruota attorno a una certezza granitica: Manuel Akanji. Il trentenne difensore svizzero, arrivato in estate dal Manchester City con un palmarès invidiabile, ha avuto un impatto definito “spaventoso” da La Gazzetta dello Sport. Titolare inamovibile per quattordici partite consecutive sotto la gestione di Cristian Chivu — l’ex carismatico difensore del Triplete oggi tecnico della capolista —, Akanji si è preso le chiavi della retroguardia meneghina, diventando l’ombra protettiva davanti a Yann Sommer, l’esperto portiere elvetico noto per i suoi riflessi felini. 🔗 Leggi su Internews24.com

