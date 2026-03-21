Il mio cuore batte forte | diffuso il video integrale dell' arresto di Justin Timberlake

È stato diffuso il video integrale dell’arresto di un cantante, visibile mentre si trova in difficoltà durante i test della polizia. Nel filmato si vede chiaramente il momento in cui viene fermato per guida in stato di ebbrezza, con il cantante che si mostra agitato e preoccupato. Il video mostra anche l’interazione tra l’artista e gli agenti prima dell’arresto.

Il cantante appare in evidente difficoltà mentre è impegnato nei test della polizia che l'ha fermato per guida in stato di ebrezza. Il filmato dell'arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza, avvenuto nel 2024, è stato reso pubblico nonostante il tentativo della pop star di bloccarne la pubblicazione. Il cantante era stato fermato a Sag Harbour, ricca località balneare degli Hamptons, nello stato di New York, nel giugno del 2024. Il video mostra i numerosi test richiesti dalla polizia per verificare l'urbiachezza del cantante, in evidente difficoltà, e l'intervento di un'amica che prova a intercedere con gli agenti in favore della popstar. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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