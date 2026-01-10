Terni droga e sicurezza stradale | arresto per spaccio e due denunce per guida in stato di ebbrezza

I Carabinieri di Terni hanno intensificato i controlli sul territorio, arrestando un responsabile per spaccio di droga e denunciando due persone per guida sotto l’effetto di sostanze alcooliche. Le operazioni, svolte tra il capoluogo e l’Orvietano, mirano a garantire maggiore sicurezza stradale e a contrastare il fenomeno della criminalità. Questi interventi testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel mantenere condizioni di legalità e tutela per i cittadini.

Prosegue l'attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Terni, che nei giorni scorsi hanno portato a termine diverse operazioni tra il capoluogo e l'Orvietano, con un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e due denunce per guida in stato di.

Sicurezza stradale. Al via nuovi droga-test della saliva per chi guida - Da oggi, in 19 città, se gli agenti avranno sospetti sull'alterazione di un soggetto fermato, potranno utilizzare un tampone per raccogliere un campione di saliva, per inserirlo in una provetta con ... quotidianosanita.it

É stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri di Terni, un 23enne albanese, in Italia con visto turistico, per detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane è stato visto in zona Borgo Rivo a bordo di una Mini Cooper parcheggiata con il motore acceso. I milit - facebook.com facebook

