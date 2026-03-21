Jerry Lewis 100 anni del controverso re della comicità

Nel 2026 avrebbe compiuto 100 anni, Jerry Lewis, il famoso attore e comico noto per le sue performance teatrali e cinematografiche. La sua carriera si è estesa per diversi decenni, lasciando un segno nel mondo dello spettacolo. Recentemente, un professore di sociologia ha commentato che l’umorismo non segue regole precise né rimane uguale nel tempo.

Jerry Lewis nel 2026 avrebbe compiuto cento anni, la sua comicità è invecchiata? Secondo Frank A. Salamone, professore di sociologia all’Università dell’Iowa, l’umorismo non è una scienza esatta né un fenomeno immutabile. «Ciò che nel 1890 faceva ridere tutti, oggi non funziona più», osserva, ricordando come la risata sia sempre legata alle specificità della società che la produce. Per Salamone, bastano due minuti di un film comico tedesco per «riconoscere che è tedesco», «le battute inglesi tendono a non funzionare in America» e, si chiede, «perché ai francesi piace Jerry Lewis? Non l’ho mai capito». Salamone non è il solo ad aver messo in discussione Jerry Lewis, nato a Newark il 16 marzo 1926 in una famiglia di attori e musicisti ebrei che, sempre in tournée, arrivarono persino a perdersi il bar mitzvah del figlio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Jerry Lewis, 100 anni del controverso re della comicità Articoli correlati Guerre, polemiche e proteste: 100 giorni al Mondiale più controverso di sempreLa Fifa osserva l’evolversi della situazione geopolitica in Medio Oriente mentre l’orologio corre veloce e si avvicina pericolosamente alla data... Cento anni fa nasceva Leslie Nielsen, il re della comicità demenziale diventato icona popL’11 febbraio 1926 nasceva Leslie Nielsen, attore capace di trasformare l’imperturbabilità in un’arte comica. Cinderfella - 1960 Jerry Lewis Film - With Lisa Fay Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jerry Lewis Temi più discussi: Jerry Lewis, un comico rivoluzionario; Jerry Lewis: i 100 anni del comico che cambiò la storia di Hollywood; Jerry Lewis: le origini del nome d'arte, ha ideato una maratona benefica, l'Oscar per l'impegno sociale, 7 segreti; Meteo Torino: inizio di settimana stabile, poi arriva il freddo. Torino celebra Jerry Lewis a 100 anni dalla nascita con una rassegna al Cinema MassimoIl Cinema Massimo dedica una retrospettiva a Jerry Lewis con nove film per i 100 anni dalla nascita del famoso attore. torinofree.it Jerry Lewis: le origini del nome d'arte, ha ideato una maratona benefica, l'Oscar per l'impegno sociale, 7 segretiNasceva a Newark nel New Jersey il 16 marzo 1926m, 100 anni fa, il picchiatello - come lo chiamavano in Italia - Jerry Lewis (all'anagrafe Joseph Levitch). Attore icona della comicità, oltre che can ... corriere.it Prima giornata al Centro Studi Sereno Regis per il festival Give Peace a Screen. Al cinema Massimo spazio a Jerry Lewis ("Pazzi, pupe e pillole", "Jerry 8 e 3/4" e "Il Ciarlatano"), al Baretti Daniele Gaglianone presenta "Cumpartia". E ancora: "Ovosodo" a Com facebook Inizia oggi l'omaggio che il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica a Jerry Lewis in occasione del centenario della sua nascita. x.com