Jannik Sinner debutta in scioltezza a Miami | periodico 6-3 a Dzumhur

Jannik Sinner ha esordito con successo ai Miami Open 2026, vincendo il primo set 6-3 contro Dzumhur. La partita è durata un’ora e dodici minuti. L’azzurro ha mostrato una buona tenuta fisica e mentale durante l’incontro, mettendo in campo colpi precisi e una strategia efficace. La sfida si è svolta sul cemento e ha attirato l’attenzione degli appassionati di tennis.

Dura un’ora e dodici minuti l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis: il numero 2 del seeding regola il bosniaco Damir Dzumhur con lo score di 6-3 6-3 ed al terzo turno affronterà il vincente della sfida tra il numero 30 del tabellone, il transalpino Corentin Moutet, ed il ceco Tomas Machac. Nel primo set Sinner parte fortissimo ed il balcanico va subito in difficoltà: l’azzurro vince 12 dei primi 15 punti giocati e scappa sul 3-0 non pesante grazie al break a quindici ottenuto nel secondo game. Nel sesto gioco sul 30-40 Sinner manca la palla per il 5-1, e poi rischia di pagare dazio, dato che nel settimo game è Dzumhur a fallire l’occasione per il controbreak immediato. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner debutta in scioltezza a Miami: periodico 6-3 a Dzumhur Articoli correlati LIVE Sinner-Dzumhur 6-3 6-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: l’azzurro vola al terzo turno, vittoria in scioltezza per il n. 2!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-3, 6-3 GAME, SET AND MATCH! VINCE SINNER! L’azzurro vola al terzo turno dove aspetta uno tra Moutet e... Atp Miami, Sinner debutta con Dzumhur: chi è l’avversario e quando giocanoDopo la splendida vittoria a Indian Wells, Jannik Sinner si prepara al debutto anche sul cemento di un altro importante torneo americano, il Masters... Una raccolta di contenuti su Jannik Sinner Temi più discussi: Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Ora Miami: i prossimi impegni di Sinner (su Sky); Definita la data del debutto di Sinner a Miami: avversario, tv, programma turni successivi; Tennis: Atp Miami, Sinner debutta contro Dzumhur. Jannik Sinner debutta in scioltezza a Miami: periodico 6-3 a DzumhurDura un'ora e dodici minuti l'esordio dell'azzurro Jannik Sinner nei Miami Open 2026 di tennis: il numero 2 del seeding regola il bosniaco Damir Dzumhur ... oasport.it Sinner-Dzumhur 6-3, 6-3: Jannik accede al terzo turno del Masters 1000 di MiamiArchiviato Indian Wells, vinto da Sinner in finale contro Medvedev, il tennista azzurro torna in campo a Miami per iniziare il secondo Masters 1000 della stagione e inseguire il ... ilmattino.it Miami Open, nessun problema per Sinner: Jannik esordisce con una vittoria netta contro Dzumhur facebook ' Vittoria semplice all'esordio per Jannik Sinner a Miami. Il numero 2 del mondo batte Dzumhur in due set (3-6, 3-6) e accede al secondo turno #Tuttosport #Sinner #Miami x.com