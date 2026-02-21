Carlos Alcaraz ora si divora Jannik Sinner | cosa è accaduto a Doha

Inarrestabile Carlos Alcaraz: vola in finale anche all’ATP 500 di Doha. Lo spagnolo regola in due set Andrey Rublev e in virtù del risultato consolida la leadership in classifica Atp, scavando un solco sempre più profondo su Jannik Sinner. In Qatar finisce 7-6 6-4, al termine di una semifinale intensa e ricca di occasioni, soprattutto per il russo, che non riesce però a sfruttarle nei momenti chiave. Per il campione degli ultimi Australian Open è la dodicesima finale negli ultimi tredici tornei disputati: un rendimento impressionante che certifica il dominio in classifica. Da Montecarlo in avanti Alcaraz ha mancato l’ultimo atto soltanto a Parigi-Bercy.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Tabellone Atp Doha 2026: il percorso di Jannik Sinner fino alla possibile finale contro Carlos AlcarazIl torneo Atp 500 di Doha del 2026 si avvicina e l'attenzione si concentra sul percorso di Jannik Sinner, che potrebbe affrontare Carlos Alcaraz in finale.

ATP Doha 2026, Carlos Alcaraz e Jannik Sinner ai quarti di finale. Jakub Mensik sulla strada dell’azzurroCarlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno conquistato i quarti di finale all’ATP di Doha 2026, dopo aver superato i rispettivi avversari negli ottavi.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Alcaraz-Rinderknech: orario, precedenti e dove vederla in tv; Alcaraz soffre un set con Royer: è ai quarti; Jannik Sinner fuori ai quarti, nessuna sfida con Carlos Alcaraz a Doha: Sono sereno, nessun disastro. Riparto, sono sicuro; Courier: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz non hanno punti deboli.

Alcaraz-Fils, finale Atp 500 Doha: orario, quando si gioca e dove vederla in tvAncora imbattuto nel 2026 il tennista spagnolo, che ha superato in due set Rublev e si è qualificato per l'atto conclusivo del torneo qatariota ... corrieredellosport.it

Alcaraz non si ferma più: Non vedo l’ora di giocare la finale, sorpreso dalla sconfitta di SinnerIl numero 1 del mondo continua ad essere imbattuto in questa stagione e avrà la chance di sollevare un altro trofeo quest’oggi, ma attenzione a Fils Carlos Alcaraz continua a brillare in questo inizio ... tennisitaliano.it

Carlos Alcaraz supera Rublev in due set e conquista la sua prima finale in Qatar: “Le somiglianze con Federer, Nadal e Djokovic È semplicemente il mio stile” - facebook.com facebook

Il primo finalista del torneo Atp 500 di Doha è Carlos Alcaraz Lo spagnolo ha battuto in semifinale Rublev e attende il suo prossimo avversario (uno tra Fils e Mensik). #Alcaraz #Doha #CorrieredelloSport x.com