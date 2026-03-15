Ivana Spagna, cantante italiana nota dagli anni Ottanta, ha recentemente parlato del suo percorso musicale e delle influenze del successo virale del 2024 sulla sua carriera. Durante un intervento pubblico, ha condiviso come questa popolarità abbia riacceso il suo interesse per la musica, mantenendo però fede alle sue priorità personali. La cantante ha anche annunciato l’addio definitivo alla scena musicale.

Ivana Spagna, icona della musica italiana degli anni Ottanta, ha recentemente aperto un dialogo onesto sulle sue scelte di vita, rivelando come il successo virale del 2024 abbia riattivato la sua carriera senza però cambiare le sue priorità esistenziali. La cantante veneta ha condiviso dettagli intimi sulla sua solitudine di sette anni, sul desiderio irrealizzato di creare un rifugio per animali e sulla decisione di non tornare mai più come concorrente al Festival di Sanremo. La rinascita professionale è legata a un fenomeno digitale specifico: nel 2024 il brano Easy Lady, originariamente pubblicato nel 1987, ha conquistato i social media grazie a un remix firmato dal dj Nuzzle, ribattezzato T’amo t’amo t’amo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ivana Spagna: il successo virale e l’addio definitivo

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