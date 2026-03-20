Ivana Spagna torna con un remix dance di ‘Mamy Blue’, brano che rappresenta il suo primo successo. La cantante, originaria di Reggio Emilia, ha deciso di reinterpretare la canzone in chiave più energica, segnando un ritorno alle radici musicali. La versione aggiornata sarà disponibile a partire da questa settimana, mentre la cantante ha annunciato l’uscita sui principali canali digitali.

Reggio Emilia, 20 marzo 2026 – Tra passato e presente con una ballata in versione ‘dance’. Ivana Spagna, superstar internazionale reggiana di adozione, da milioni e milioni di dischi venduti, torna in questi giorni con ‘ Mamy Blue ’, in coppia con il Dj Nuzzle (col quale aveva già rilucidato ‘Easy Lady’ trasformata in ‘T'amo T'amo T'amo’), alla conquista dei social e di tutte le piattaforme digitali. "È stato il primo brano che ho inciso in vita mia, nel 1971. Avevo 15 anni e mezzo e già avevo iniziato la mia carriera”, precisa Ivana, cantautrice dell'italico pop-rock che ha alternato spesso il suo ruolo di regina della ‘dance’ a quello di raffinata lady dagli ardori sanremesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ivana Spagna torna con il remix dance di ‘Mamy Blue’. “Il mio primo brano, torno alle origini”

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