Italservice | niente da fare con il Bissuola

Nella partita di Coppa Italia di serie B disputata al Pala Carnaroli di Urbino, Italservice si è confrontata con il Bissuola. Il match si è concluso con un punteggio di 3 a 2 a favore della squadra avversaria, dopo un incontro combattuto. Il tecnico Italservice ha visto il suo team sfiorare l’impresa, ma alla fine il Bissuola ha prevalso, anche grazie all’allievo di un suo ex vice.

Ai quarti di finale di Coppa Italia di serie B del Pala Carnaroli di Urbino il maestro Pagana sfiora l’impresa ma viene sconfitto per 3 a 2 dal Bissuola del suo allievo Nicola Paglianti, vice per sei anni alla Fenice. Insieme hanno compiuto la scalata dalla serie C alla serie A 2 Elite. Il quintetto del Bissuola ha giocato tutto in Serie A2 Elite, nei pesaresi solo Jamicic, Napoletano e Bonato. Gran parte dell’organico veneto è cresciuto in quel settore giovanile della Fenice reso grande da Pagana. Il mister dei pesaresi è stato per tanti di loro come un padre, coccolandoli e crescendoli sotto ogni aspetto. Ieri a partire forte è stata l’ Italservice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Italservice: niente da fare con il Bissuola Articoli correlati Leggi anche: L’Italservice esordirà alle Final Eight. Avversari ai quarti i veneti del Bissuola Cremonese stesa da un doppio Hojlund: niente da fare con il NapoliLa Cremonese ci prova, ma non riesce a rallentare la voglia del Napoli di lottare per conservare lo scudetto.