Cremonese stesa da un doppio Hojlund | niente da fare con il Napoli

La Cremonese affronta il Napoli con determinazione, ma non riesce a contrastare l'efficacia di Hojlund. Nonostante gli sforzi, i partenopei mantengono il ritmo e consolidano la loro posizione in classifica. La partita evidenzia le difficoltà della squadra lombarda nel contenere l’attacco avversario, confermando le sfide di un campionato competitivo e serrato.

La Cremonese ci prova, ma non riesce a rallentare la voglia del Napoli di lottare per conservare lo scudetto. In avvio Nicola cerca di mescolare un po’ le cart e e propone a centrocampo l’ex Zerbin e Grassi insieme a Payero, mentre in avanti fiducia dal 1’ a Sanabria al fianco di Vardy. Modifiche che, però, non sorprendono i partenopei, che ben presto prendono in mano le redini del gioco. L a difesa grigiorossa tenta di reggere la pressione dei campioni d’Italia, ma la retroguardia locale deve arrendersi già al 13’, quando Spinazzola prova la sventola dalla distanza. La sfera viene deviata e sorprende i difensori grigiorossi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

