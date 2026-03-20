Alle 18:30 di oggi, al Pala Carnaroli di Urbino, l’Italservice giocherà la sua prima partita alle Final Eight di Coppa Italia di Serie B contro i veneti del Bissuola. La squadra scenderà in campo con quasi tutti i giocatori a disposizione, affrontando questa fase decisiva del torneo. È l’appuntamento più importante della stagione finora.

Nella gara più importante della stagione con un gruppo quasi al completo. Oggi alle 18:30, al Pala Carnaroli di Urbino, l’ Italservice esordirà alle Final Eight di Coppa Italia di Serie B. Gli avversari ai quarti di finale saranno i veneti del Bissuola. Il mister dei pesaresi Luigi Pagana, avendoli già allenati quasi tutti nell’esperienza alla Fenice, ne conosce a menadito i tanti pregi e i pochi difetti. Il Bissuola, vincitore del proprio girone con quattro giornate di anticipo, in questa stagione è l’unica squadra delle categorie nazionali maschili ad essere ancora imbattuta ma oggi dovrà fare a meno dei suoi due centrali difensivi. L’Italservice invece ha recuperato tutti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L’Italservice esordirà alle Final Eight. Avversari ai quarti i veneti del Bissuola

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