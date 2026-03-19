Finali di Coppa del Mondo prima prova discesa femminile a Kvitfjell | Johnson davanti a tutti Pirovano sesta

A Kvitfjell si è svolta la prima prova di discesa femminile valida per le finali di Coppa del Mondo. La campionessa olimpica statunitense ha conquistato la prima posizione con un distacco di 32 centesimi su Kajsa Lie, che si è piazzata seconda. Pirovano si è classificata sesta, completando il risultato delle atlete impegnate nella sessione di allenamento.

La campionessa olimpica statunitense guida il primo allenamento con 32 centesimi su Kajsa Lie. La leader della classifica di specialità azzurra è la migliore italiana: Nadia Delago settima, Goggia salta una porta Breezy Johnson detta i tempi nella prima prova cronometrata della discesa femminile alle finali di Coppa del Mondo di Kvitfjell, in Norvegia. La campionessa olimpica statunitense ha fermato il cronometro sull’1’32"08, precedendo di 32 centesimi la norvegese Kajsa Lie e di 44 la svizzera Corinne Suter, terza. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

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