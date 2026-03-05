Le forze israeliane stanno portando avanti attacchi intensi contro il Libano, con esplosioni che si susseguono senza sosta. Nel frattempo, a Teheran, si contano già oltre mille morti a causa di recenti esplosioni. Le operazioni militari potrebbero durare una o due settimane, secondo le stime, con l’obiettivo di indebolire il regime iraniano.

Una o due settimane. È quanto prevedono di impiegare Israele per annientare il regime di Teheran. Una o due settimane di martellamenti continui, sperando che bastino. E il possibile coinvolgimento militare dei Paesi del Golfo nei prossimi giorni, almeno secondo quanto riporta il Times of Israel. Una o due settimane che costeranno caro a Israele: 9,4 miliardi di shekel (circa 3 miliardi di dollari) a settimana, se le restrizioni imposte a livello nazionale rimarranno in vigore. Per ora gli attacchi si succedono come fosse il primo giorno, e invece siamo al sesto. L'Idf si concentra sull'Iran occidentale, da dove vengono lanciati i missili contro lo Stato ebraico, mentre gli Usa si dedicano sull'Iran meridionale, da dove vengono attaccate le loro basi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Israele martella il Libano senza sosta. Esplosioni a Teheran già oltre mille morti

Leggi anche: Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: oltre 30 morti a Beirut

Leggi anche: Medio Oriente, in azione navi e jet europei. Nuovi raid di Israele in Libano, «morti e feriti». Forti esplosioni nel nord-est di Teheran. I pasdaran: «Controlliamo noi lo Stretto di Hormuz»

Grande manifestazione a Teheran, Trump avverte l'Iran: Colpiremo duramente se uccidono persone

Altri aggiornamenti su Israele martella.

Discussioni sull' argomento Razzi di Hezbollah su Israele, Tel Aviv risponde e martella il Libano; Iran sotto attacco, Teheran risponde ai missili. Israele colpisce il Libano: Non esclusa invasione di terra.

Israele martella il Libano senza sosta. Esplosioni a Teheran già oltre mille mortiUna o due settimane. È quanto prevedono di impiegare Israele per annientare il regime di Teheran. Una o due settimane di martellamenti continui, sperando che bastino. E il possibile coinvolgimento mil ... ilgiornale.it

Israele invade il Libano e martella l’Iran. La guerra è fuori controlloUna divisione di soldati dell'Idf è entrata nel sud del paese. A Qom colpita l’Assemblea degli esperti chiamata a nominare designare il successore di Khamenei. L’Iran colpisce l’ambasciata Usa a Riad, ... editorialedomani.it

Israele invade il Libano e martella l’Iran. La guerra è fuori controllo x.com

Dubai trema: perché l’Iran martella gli Emirati Arabi Uniti dopo l’attacco di Usa e Israele Abu Dhabi e Dubai vivono come piattaforme economiche, finanziarie, di connettività a cavallo tra Europa, Asia, Africa. Si stanno ponendo le premesse per mettere in discu - facebook.com facebook