Nelle ultime ore, l’Iran ha lanciato una serie di missili contro Israele, colpendo un edificio a Ramat Gan. Le sirene d’allarme sono suonate in diverse zone, tra cui il centro del Paese, l’area di Gerusalemme, parte della Cisgiordania e alcune aree del sud israeliano. Due persone sono state uccise nell’attacco.

Nelle scorse ore l’ Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Le sirene d’allarme sono risuonate in tutto il centro del Paese, nell’area di Gerusalemme, in gran parte della Cisgiordania e in alcune zone del sud di Israele. All’alba di mercoledì 18 marzo un missile ha centrato un edificio nella città di Ramat Gan, che si trova alla periferia orientale di Tel Aviv. Il servizio medico israeliano Magen David Adom (Stella di David Rossa) ha dichiarato in un comunicato che due persone sono morte nell’attacco. L’ esercito israeliano ha diffuso un video che mostra come anche una stazione ferroviaria sia stata colpita nel centro di Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Israele, missile iraniano colpisce edificio a Ramat Gan: due morti

Articoli correlati

Israele, missile iraniano su un’abitazione a Beit Shemesh: nove morti. Si cercano le vittime sotto le macerieAlmeno nove persone sono morte e altre venti sono rimaste ferite a Beit Shemesh, città israeliana vicino a Gerusalemme, dove un missile balistico...

Israele colpisce, eliminati due vertici del regime iraniano: uccisi Larijani e SoleimaniABBONATI A DAYITALIANEWS Raid notturni su Teheran: uccisi Larijani e Soleimani Nel diciottesimo giorno di guerra in Medio Oriente, Israele ha...

Un missile iraniano ha colpito un condominio a Beit Shemesh

Contenuti e approfondimenti su Israele missile iraniano colpisce...

Temi più discussi: Israele, missile iraniano colpisce Tel Aviv: due morti; Iran: gli Usa offrono 10 mln per informazioni su Mojtaba Khamenei; Iran, le notizie più importanti del 18 marzo sulla guerra; L'Iran lancia missili contro Tel Aviv in risposta all'uccisione di Larijani. Israele colpisce siti missilistici a Teheran - DIRETTA.

Missili iraniani su Israele: colpito un edificio a Ramat Gan, alla periferia di Tel Aviv(LaPresse) Nelle scorse ore l'Iran ha lanciato una nuova raffica di missili contro Israele. Le sirene d'allarme sono risuonate in tutto il centro del Paese, nell'area di Gerusalemme, in gran parte del ... msn.com

Missili iraniani su Israele, due morti vicino a Tel AvivUn'ondata di missili iraniani ha colpito diverse zone nella zona centrale di Israele, compreso il quartiere di Ramat Gan, vicino a Tel Aviv. Le esplosioni hanno causando la morte di due persone. Le si ... tg24.sky.it

Missili iraniani con munizioni a grappolo a Tel Aviv, morta una coppia di anziani nel sobborgo di Ramat Gan; danni alla stazione ferroviaria centrale Savidor. Colpita di nuovo l'ambasciata statunitense a Baghdad. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno bombardat - facebook.com facebook

Nuovi raid iraniani su Tel Aviv, colpito edificio residenziale di Ramat Gan; Israele bombarda centro Beirut, almeno 6 morti - VIDEO x.com