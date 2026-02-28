Israele ha lanciato un attacco preventivo all' Iran Esplosioni continue Teheran missili in volo I colpi vicino agli uffici di Khamenei

Sabato 28 febbraio, Israele ha condotto un attacco preventivo contro l'Iran, con esplosioni che si sono sentite a Teheran e missili in volo. I colpi sono stati sferrati vicino agli uffici di Khamenei, e il ministro della Difesa iraniano ha annunciato lo stato di emergenza in tutto il Paese. L'intervento ha coinvolto diverse aree, causando un aumento delle tensioni nella regione.

Sabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il Paese. Israel Katz ha dato l'annuncio mentre un denso fumo si alzava da un'esplosione nel centro di Teheran, la capitale dell'Iran. La televisione di Stato iraniana ha confermato l'esplosione, senza fornire ulteriori dettagli. Contemporaneamente, in tutto Israele sono suonate le sirene. L'esercito israeliano ha dichiarato di aver emesso un “allarme preventivo per preparare la popolazione alla possibilità di un lancio di missili verso lo Stato di Israele”. L'attacco arriva mentre gli Stati Uniti hanno radunato una vasta flotta di aerei da combattimento e navi da guerra nella regione per cercare di fare pressione sull'Iran affinché raggiunga un accordo sul suo programma nucleare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

ULTIM'ORA: L'operazione militare degli #Usa in #Iran potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. #Israele, "pronto" all'escalation iraniana: - #Italia, #Polonia, #Cina e #Canada esortano i loro cittadini a lasciare l'Iran. - La portaerei statunitense si avvicina a Isr - facebook.com facebook