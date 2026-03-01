L’Iran ha lanciato due missili balistici verso l’Europa, con intercettazione avvenuta prima dell’impatto su Cipro. Il segretario alla Difesa britannico ha comunicato che i missili si dirigevano verso l’isola, dove sono presenti basi militari del Regno Unito. L’evento si è verificato in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione.

Il segretario alla Difesa britannico, John Healey, ha reso noto che l’Iran ha lanciato due missili in direzione dell’isola di Cipro, dove si trovano basi militari del Regno Unito. “Siamo abbastanza sicuri che l’obiettivo non fossero le nostre basi”, ha detto Healey, secondo quanto riferito dal sito dell’Independent. Il segretario alla Difesa ha aggiunto che “ciò dimostra quanto indiscriminata” sia la rappresaglia iraniana. Ieri il primo ministro britannico, Keir Starmer, aveva dichiarato che aerei britannici erano “in volo” in Medio Oriente “come parte di operazioni difensive regionali coordinate per proteggere il nostro popolo, i nostri interessi e i nostri alleati”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

L'Iran ha lanciato due missili balistici in direzione dell'Europa: intercettati prima dell'impatto su Cipro

