Iran Trump | Stiamo facendo bene distrutte 42 navi della marina in 3 giorni

Durante una riunione in Florida, Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno facendo “molto bene” in Iran, aggiungendo che in tre giorni sono state distrutte 42 navi della marina iraniana. La dichiarazione è stata fatta davanti ai leader di vari paesi dell’America Latina, senza ulteriori dettagli sui metodi o le circostanze di queste azioni.

In Iran gli Stati Uniti stanno andando “molto bene”. Lo ha detto Donald Trump durante la riunione “Shield of Americas” che si sta tenendo in Florida insieme ai leader di diversi Paesi dell’America Latina. “Abbiamo distrutto 42 navi della marina militare iraniana in 3 giorni, oltre all’aviazione e alle telecomunicazioni. Bisognava intervenire, erano molto vicini all’arma nucleare“, ha ribadito il presidente americano, che ha concluso affermando che in questo modo gli Stati Uniti hanno fatto “un favore al mondo”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

