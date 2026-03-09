La crisi in Iran sta influenzando gli equilibri regionali e coinvolge direttamente la Turchia, che si trova in una posizione delicata. Nei giorni scorsi, il governo turco ha cercato di favorire il dialogo tra Stati Uniti e Iran riguardo al programma nucleare. La situazione ha portato Ankara a riconsiderare le proprie strategie e a temere le conseguenze di un possibile scenario curdo.

Se c’è un Paese che la crisi iraniana sta mettendo in una posizione scomoda, quello è la Turchia. Nelle scorse settimane, Ankara si era molto spesa a favore della diplomazia tra Washington e Teheran sul nucleare. Del resto, Recep Tayyip Erdogan aveva cercato di scongiurare un incremento delle tensioni tra Stati Uniti e Iran, anche per arginare l’influenza geopolitica di Israele. Lo scoppio del conflitto ha quindi messo Ankara in una posizione non semplice. Non a caso, Erdogan ha espresso irritazione per l’offensiva israelo-americana, dicendosi addirittura «addolorato» per l’eliminazione della Guida suprema iraniana, Ali Khamenei. D’altronde, il conflitto in corso limita i margini di manovra della Turchia. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - La guerra in Iran cambia gli equilibri: perché Erdogan ora teme lo scenario curdo

Articoli correlati

Perché la Turchia teme lo scenario caos in IranLa Turchia, storica rivale dell’Iran guidato dagli ayatollah, non intende cavalcare uno scenario caratterizzato dall’aumento delle proteste nel Paese...

Iran, "quando attaccheranno gli Usa". Lo scenario: sarà una guerra lungaGli Stati Uniti starebbero per attaccare l' Iran, in un intervento militare ben più esteso e lungo della operazione Midnight Hammer che ha colpito...

Contenuti utili per approfondire La guerra in Iran cambia gli equilibri...

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; Perché è scoppiata la guerra in Iran e quali sono gli obiettivi di Usa, Israele e Teheran; La guerra non è la soluzione: stop all'attacco militare contro l'Iran, la diplomazia può ancora salvare tutto; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.

Guerra Iran, drone di Teheran in Bahrein: 32 feriti, 4 gravi (tra loro anche bambini). Danni a impianto petrolifero. Esplosioni a Doha. Borsa Tokyo affondaUn attacco con un drone iraniano all'alba di lunedì ha ferito 32 civili a Sintra, in Bahrein. Quattro di loro sono in gravi condizioni, secondo quanto riportato dal Ministero della Salute, dalla Bahra ... ilmattino.it

La guerra invisibile: come il conflitto tra Usa, Israele e Iran minaccia infrastrutture critiche nel cyber spazioLa guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran si riflette anche nel cyberspazio. Infrastrutture critiche in tutto il mondo sono a rischio di attacchi informatici da parte di gruppi statali e hacktivisti, ... wired.it

Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/iran-32-feriti-bahrein-drone-emirati-attivano-difesa-aerea--figlio-khamenei-nuova-guida-AIY5SjqB #Iran #MedioOriente #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Iran, Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: manca solo l'annuncio ufficiale | Meloni a "Fuori dal Coro": "Non condivido e non condanno l'attacco" #iran x.com