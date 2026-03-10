Nelle prime ore del mattino, le sirene di allarme missilistico si sono attivate a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Kuwait a causa di un nuovo attacco dell’Iran contro i Paesi del Golfo. Contestualmente, sono stati segnalati lanci di missili su una base americana in Iraq. Non sono stati riportati dettagli sui danni o sulle vittime.

Nuova ondata di attacchi dell’ Iran contro i Paesi del Golfo: le sirene di allarme missilistico hanno suonato nelle prime ore del mattino a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrein e in Kuwait. «Le difese stanno attualmente rispondendo alle minacce di missili e droni provenienti dall’Iran», ha scritto su X il ministero della Difesa di Riad. Distrutti due droni nella regione orientale degli Emirati, ricca di petrolio. Il Kuwait ha invece abbattuto sei velivoli senza pilota partiti dall’Iran. Un morto e diversi feriti in una zona residenziale di Manama, in Bahrein. I Guardiani della rivoluzione hanno poi annunciato di aver colpito la base aerea americana di Al-Harir, nel Kurdistan iracheno, verso la quale erano stati indirizzati cinque missili. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Nuova ondata di attacchi iraniani contro i Paesi del Golfo, missili su una base Usa in Iraq

