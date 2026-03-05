Nuova ondata di attacchi contro l’Iran Israele | Operazione durerà almeno un’altra settimana o due

Oggi, giovedì 5 marzo, Israele ha condotto una serie di attacchi aerei contro infrastrutture in Iran. I raid hanno colpito diverse aree di Teheran, tra cui la periferia e la zona occidentale della capitale, oltre alla città di Karaj. Un portavoce israeliano ha dichiarato che l’operazione potrebbe durare almeno un’altra settimana o due.

(Adnkronos) – Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele sull’Iran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta Teheran, che conferma esplosioni nella zona occidentale della capitale e in periferia, oltre che nella città di Karaj. Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l’operazione militare contro l’Iran durerà almeno un’altra settimana o due. In questo arco di tempo, altre migliaia di obiettivi del regime saranno presi come obiettivo, rende noto il Times of Israel. L’obiettivo di Israele è quello di smantellare sistematicamente il regime e i suoi siti militari. Da sabato a ieri le Idf hanno sganciato sull’Iran più di 5mila bombe. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

