Iran nuova ondata di attacchi contro Teheran Israele | Operazione durerà almeno un’altra settimana o due

Oggi, giovedì 5 marzo, Israele ha condotto una serie di attacchi aerei su Teheran, colpendo diverse infrastrutture della capitale iraniana. La nuova ondata di raid ha coinvolto varie zone della città e si aggiunge a una serie di operazioni simili portate avanti nel corso delle ultime settimane. Israele ha annunciato che l’operazione durerà almeno un’altra settimana o due.