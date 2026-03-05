Iran nuova ondata di attacchi contro Teheran Israele | Operazione durerà almeno un’altra settimana o due
Oggi, giovedì 5 marzo, Israele ha condotto una serie di attacchi aerei su Teheran, colpendo diverse infrastrutture della capitale iraniana. La nuova ondata di raid ha coinvolto varie zone della città e si aggiunge a una serie di operazioni simili portate avanti nel corso delle ultime settimane. Israele ha annunciato che l’operazione durerà almeno un’altra settimana o due.
(Adnkronos) – Nuova una vasta ondata di attacchi aerei di Israele su Teheran oggi, giovedì 5 marzo. Nei raid sono state prese di mira le infrastrutture del regime in tutta la capitale iraniana. Secondo quanto anticipano le forze militari israeliane l'operazione militare contro l'Iran durerà almeno un'altra settimana o due. In questo arco di tempo,. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la direttaL’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi iraniani a Teheran.
Leggi anche: Iran, Khamenei è stato ucciso. Nuova ondata di attacchi a Teheran. Larijani: «Oggi colpiremo Usa e Israele con una forza mai vista prima». Londra: «Due missili lanciati dal regime verso Cipro»
BREAKING NEEWS - l’Iran svela missili ipersonici mentre Israele e USA lanciano l’allarme
Una raccolta di contenuti su Iran nuova ondata di attacchi contro....
Temi più discussi: Media: Anche l’ex presidente Ahmadinejad ucciso in raid. Migliaia di voli cancellati, è caos; Medio Oriente in fiamme, in Iran è giallo su Ahmadinejad - IL SECONDO GIORNO DI GUERRA; MEDIO ORIENTE: SI ALLARGA LA GUERRA NELLA REGIONE. NUOVA ONDATA DI MISSILI SULL’IRAN. BLACKOUT TOTALE IN IRAQ.; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra.
Iran, Israele lancia nuova ondata di attacchi aerei su Teheran – la direttaTeheran (AP Photo/Vahid Salemi) L’aeronautica militare israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi ... msn.com
Raid di Israele in Iran, colpiti centri di comando. Figlio Khamenei nuova Guida Suprema, Katz Obiettivo da eliminare. Teheran Controllo totale stretto di HormuzESTERI: Ultim'ora ticinonotizie.it TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’esercito israeliano ha dichiarato di avere colpito decine di obiettivi in Iran, inclusi centri di comando a Teheran. L’Aeronautic ... ticinonotizie.it
++ Proseguono i raid sull'Iran. Il Senato Usa boccia la risoluzione dei democratici per fermare la guerra ++ - facebook.com facebook
Se Rula Jebreal si schiera contro l’intervento in Iran di Stati Uniti e Israele, per me è un’ulteriore conferma che quella scelta era necessaria. x.com