Iran Netanyahu | Operazione per rimuovere minaccia esistenziale

Israele e Stati Uniti hanno lanciato un’operazione militare congiunta chiamata “Ruggito del Leone” contro l’Iran. Il primo ministro israeliano ha definito questa azione come una risposta a una “minaccia esistenziale” del regime di Teheran. L’intervento mira a neutralizzare la presenza militare e nucleare iraniana, coinvolgendo forze di entrambi i paesi in operazioni coordinate. La notizia è stata comunicata attraverso fonti ufficiali dei due governi.

Israele e Stati Uniti hanno avviato un’operazione militare congiunta contro l’Iran, denominata “Ruggito del Leone”, volta a rimuovere quella che il premier Benjamin Netanyahu ha definito una “minaccia esistenziale” rappresentata dal regime di Teheran. Netanyahu ha sottolineato che l’azione mira anche a creare le condizioni affinché il popolo iraniano possa liberarsi dalla tirannia e costruire un Iran libero e pacifico. Secondo i media, la decisione dell’attacco sarebbe stata presa durante la recente visita di Netanyahu a Washington, dopo l’ultima opportunità concessa all’Iran andata fallita. Teheran avverte che il Paese si sta preparando a una “risposta schiacciante” contro Israele. 🔗 Leggi su Lapresse.it

