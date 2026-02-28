iran trump e netanyahu colpiscono la minaccia esistenziale cosa aspettarsi secondo dentice

Il presidente degli Stati Uniti, il primo ministro israeliano e il leader iraniano sono coinvolti in una serie di azioni e dichiarazioni che evidenziano il confronto sulla minaccia nucleare e militare. L’Iran ha annunciato un’operazione militare, mentre gli altri due leader hanno risposto con dichiarazioni di fermezza. La situazione si sviluppa in un clima di crescente tensione tra le tre parti.

L’operazione militare contro l’Iran è stata rivendicata con toni durissimi dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha parlato di una campagna su larga scala volta a neutralizzare le capacità militari della Repubblica Islamica e a impedirle di minacciare la sicurezza americana e regionale. Washington – ha affermato – intende distruggere l’arsenale missilistico iraniano, annientarne la marina e impedire alle milizie alleate di Teheran di continuare a destabilizzare il Medio Oriente e colpire forze statunitensi e alleate. L’obiettivo strategico resta quello di impedire all’Iran di dotarsi di un’arma nucleare. Anche il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha giustificato l’azione come necessaria per impedire a quello che ha definito un regime terroristico di acquisire armi nucleari. 🔗 Leggi su Formiche.net

