Al Congresso degli Stati Uniti aumentano le richieste di una strategia chiara e di un piano di uscita riguardo alla politica nei confronti dell’Iran. I membri si confrontano sulla gestione del conflitto avviato dall’amministrazione precedente, evidenziando la necessità di indicazioni precise per le future mosse. La discussione si concentra sulla mancanza di dettagli nel percorso intrapreso e sulla richiesta di maggiore trasparenza sulle decisioni.

Crescono al Congresso Usa i dubbi sulla strategia e sull’uscita dal conflitto con l’Iran, avviato dal presidente Donald Trump senza un voto formale di autorizzazione A tre settimane dall’inizio della guerra, i parlamentari chiedono chiarimenti su obiettivi, tempi e costi. Secondo fonti parlamentari, il bilancio include almeno 13 militari statunitensi uccisi e oltre 230 feriti, mentre il Pentagono ha avanzato una richiesta di circa 200 miliardi di dollari per finanziare le operazioni. Intanto migliaia di soldati sono stati dispiegati in Medio Oriente e i prezzi del petrolio sono in aumento. “Qual è l’obiettivo finale?”, ha detto all’Associated Press il senatore repubblicano Thom Tillis, sottolineando la necessità di una strategia chiara. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Iran, Congresso chiede a Trump linea chiara ed exit strategy

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