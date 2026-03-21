L'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha comunicato che, in seguito all’attacco al sito nucleare di Natanz in Iran, non sono stati registrati aumenti di radiazioni. La comunicazione è stata diffusa tramite un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, in cui l’agenzia ha informato che le analisi condotte sul luogo non hanno evidenziato variazioni significative nelle emissioni radioattive.

L’Agenzia internazionale per l’energia atomica(Aiea) ha ricevuto comunicazione dall’Iranriguardo a unattacco avvenuto oggi al sito nucleare di Natanz. Sembrerebberonon essere stati registrati incrementi nei livelli di radiazioneal di fuori del sito: l’Aiea sta attualmenteapprofondendo la questione. Tuttavia, leforze armate israeliane hanno negatoal quotidianoYedioth Ahronothqualsiasi coinvolgimentonell’attacco all’impianto di arricchimento dell’uranio, situato nellaparte centraledell’Iran. L’agenzia di stampaTasnimaveva diffuso lanotizia di un possibile raid congiuntotraIsraeleeStati Uniti. Un portavoce israeliano ha dichiarato: “Non abbiamo effettuato l’attacco e non siamo a conoscenza di chi lo abbia compiuto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, attacco Natanz: Aiea non registra aumenti radiazioni al sito nucleare

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